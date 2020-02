Governo Regional sensibiliza empresas para importância das Fichas de Segurança Automóvel

A Secretaria Regional de Saúde e de Protecção Civil pretende sensibilizar as empresas regionais do ramo automóvel, para a importância da divulgação das fichas de Segurança Automóvel e a sua fixação nas viaturas.

Trata-se de uma iniciativa inovadora no país, com o objectivo de assegurar a prestação do socorro de uma forma mais eficiente.

Com base nesta nova realidade, a empresa ‘C. Santos VP Madeira’ assina amanhã, 12 de Fevereiro, às 11h30, um protocolo com o Serviço Regional de Protecção Civil, sendo a primeira empresa do ramo automóvel, na Madeira, a celebrar este protocolo, com o compromisso de sensibilizar os seus clientes para a importância da fixação das Fichas de Segurança no seu automóvel.

Segundo nota do gabinete de Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e de Protecção Civil, que estará presente na cerimónia, as fichas de Segurança Automóvel constituem um documento, com todas as informações técnicas necessárias e permitem às equipas de socorro, quando e se tiverem de intervir num acidente rodoviário e implique desencarceramento de veículos, o possam executar de forma célere e segura.

A divulgação destas fichas de segurança automóvel aos condutores, bem como a sua disponibilização dentro dos veículos, poderão permitir um socorro mais eficiente, pelo que este protocolo será o primeiro passo da estratégia, delineada pelo Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, de massificação da sensibilização junto dos condutores da RAM para a importância de todas as viaturas conterem no seu interior as suas fichas de segurança.