Governo Regional reconhece “trabalho” e “dedicação” do Major-General Carlos Perestrelo

Na sequência do anúncio oficial do Contra-Almirante João Dores Aresta como novo Comandante Operacional da Madeira (COM), o Governo Regional da Madeira manifesta, através de um comunicado dirigido à imprensa, “o seu mais profundo reconhecimento” pelo trabalho desenvolvido pelo Major-General Carlos Alberto Grincho Cardoso Perestrelo, a quem Aresta vem substituir à frente do COM.

“Durante a sua liderança, o Governo Regional destaca o pioneirismo de algumas iniciativas, como o Programa ‘Alista-te por um dia’, que sendo inovador a nível nacional e tendo um papel decisivo na aproximação das instituições militares à comunidade escolar, mereceu inclusive louvor público e está referenciado como projecto a replicar em todo o país”, refere a nota do executivo.

O Governo Regional reconhece igualmente “o elevado empenho e dedicação com que sempre colocou o seu conhecimento e os recursos sob seu comando ao serviço das mais diversas iniciativas de cooperação com as entidades regionais, quer ao nível ambiental e da salvaguarda da floresta, quer nas diferentes formas de parceria e cooperação que foram conseguidas ao longo desse tempo”.

Louva ainda o “dinamismo e a fórmula de sucesso com que conseguiu desenvolver eventos de nível nacional na Região Autónoma da Madeira, contribuindo também desse modo para a divulgação de uma imagem positiva e de grande prestígio da Instituição Militar junto da população”.

“O Governo Regional da Madeira reconhece e agradece a sua dedicação e o seu empenho”, conclui.

O Major-General Carlos Perestrelo foi afastado do cargo na sequência das notícias, avançadas pelo DIÁRIO nas edições de 23 e 24 de Outubro, que davam conta do disparo de salvas por civis, nos torneios de golfe promovidos no Santo da Serra.