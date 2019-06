Governo Regional prepara mudança no CINM

Bom dia ilustres leitoras e leitores. O Governo Regional está a preparar mudanças no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). Este é o tema que faz manchete na edição desta quinta-feira do DIÁRIO, dando conta que um novo modelo de concessão ou exploração do Centro, assente numa Parceria Público-Privada (PPP), está a ser estudado e poderá avançar muito em breve.

No campo político, Paulino Ascenção disse que gosta de “heróis improváveis”. O momento criativo, estampado na capa, ilustra as confidências deixadas pelo coordenador regional do Bloco de Esquerda (BE) na estreia do programa ‘Zona Franca’. O bloquista assumiu ser humilde, admitiu ter passado pela JSD e revelou um lado artístico. Dança às sextas, toca rajão e guitarra e aprecia música clássica.

E por falar em música clássica, em termos culturais anunciamos que a fadista Carminho vem à Madeira no Dia da Região. O concerto acontece em Machico e junta a aclamada voz à Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

No desporto destaque também para a ‘Transquadra’ que não vai montar o ‘quartel general’ na Quinta do Lorde. A regata internacional francesa vai optar pelo Funchal por questões financeiras nesta que é a 10.ª edição do evento náutico que liga França a Martinica.

‘Porto Santo homenageia 12 pessoas e instituições’ é outro dos pontos de relevo que merece chamada à primeira capa do DIÁRIO.

