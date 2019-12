Governo Regional mantém preço da água de rega em 2020

O Governo Regional da Madeira vai subsidiar, em 2020, o sector do regadio, fazendo com que as tarifas cobradas aos agricultores voltem a não sofrer qualquer aumento no próximo ano, através de um subsídio de 3 milhões de euros dirigido à cobertura da operação total da rega, que visa, sobretudo, desonerar o agricultor.

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, com a tutela da empresa Água e Resíduos da Madeira (ARM), esclarece que para que o agricultor não tenha que pagar os custos totais da operação, “o Governo Regional subsidia”, assumindo 83,5% dos custos reais da operação do sector do regadio, sendo que aos agricultores apenas lhes cabe os restantes 16,5%.

Apesar de estar definido no estudo de viabilidade económico-financeiro da ARM o aumento anual do preço da água de rega, o Governo Regional decidiu que, em 2020, os preços mantêm-se em média, nos 23€/ ano, valor que tem sido mantido desde 2013.

Em relação à água de abastecimento público, haverá uma ligeira actualização, esclarece a secretaria de Susana Prada. Para uma família média (consumo mensal de 10 metros cúbicos por mês), o aumento será de 90 cêntimos por mês, passando de 15,7 euros para 16,6 euros.

“A tarifa aprovada pela ARM é em 30% mais baixa quando comparada com Portugal Continental, onde o valor médio por 10 metros cúbicos por mês é de 24 euros”, destaca a secretaria, recordando que o Governo Regional está, também, a investir cerca de 40 milhões de euros em recuperação de mais de 100km de canais e no aumento da capacidade de armazenamento de água de rega, beneficiando os cerca de 40 mil regantes da Região Autónoma da Madeira.

Por outro lado, a ARM tem também 33 M€ de investimentos para diminuir perdas de água nas redes de abastecimento e garantir mais água a todos.