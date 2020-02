A secretária regional do Ambiente, Recursos Humanos e Alterações Climáticas esteve hoje nas zonas de lazer da Fonte do Bispo e Cruzinhas, para visitar duas áreas de lazer que já se encontram totalmente recuperadas e com melhores condições para a população.

Uma medida levada a cabo pelo Governo Regional que está a apostar na recuperação de sete zonas de lazer “culturalmente muito importantes para a população madeirense, onde são feitos passeios, piqueniques e convívios”, frisou Susana Prada, tendo destacado a requalificação das áreas de maior afluência, através de um investimento de 300 mil euros em infraestruturas de apoio.

A zona de Lazer da Fonte do Bispo é composta por um amplo parque de merendas rodeado por uma mancha florestal de Laurissilva. Possui estacionamento público, instalações sanitárias públicas, zona de acampamento e o Posto Florestal da Fonte do Bispo. Os trabalhos executados consistiram na recuperação do abrigo para churrasco e reconstrução da lareira; recuperação e colocação de conjuntos de mesas e bancos, execução de guardas em madeira na zona de merendas; recuperação e beneficiação das instalações sanitárias e construção de fossa séptica.

Na zona de lazer das Cruzinhas, procedeu-se à recuperação do abrigo para churrasco e reconstrução das lareiras e à recuperação e colocação de conjuntos de mesas e bancos.

“Apto para servir de reserva para combate de incêndio, tanto para o abastecimento de veículos e helicóptero de combate a incêndios, o reservatório de água da Fonte do Bispo também foi alvo de trabalhos de recuperação”, acrescentou Susana Prada, explicando que foi recuperada uma captação de nascente para adução ao reservatório por elevação, tendo sido necessário impermeabilizar o tanque, reabilitar a vedação e ainda fornecer e optimizar a instalação eléctrica e sistema hidráulico.

Susana Prada recordou ainda as intervenções realizadas pelo Governo Regional em 12 Postos Florestais e seis Torres de Vigilância, melhorando as condições de trabalho do Corpo de Polícia Florestal e constituindo um reforço da eficácia na prevenção, vigilância e detecção de incêndios florestais. As intervenções incidiram na melhoria das condições de habitabilidade e comodidade, tanto dos postos florestais como das torres de vigilância.