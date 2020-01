Governo Regional interessado em cooperação com Escola Superior de Saúde do Alcoitão

O desenvolvimento de relações de cooperação entre a Escola Superior de Saúde do Alcoitão e o Governo Regional da Madeira foi um dos temas em destaque numa reunião que decorreu hoje. A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, reuniu com o Vogal da Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA), Marco Almeida, e com Cristina Calado, do Secretariado do Conselho de Gestão da mesma escola.

O encontro serviu ainda para abordar a possibilidade de atribuição de bolsas de estudo por parte da Escola a estudantes oriundos da Madeira.

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão, com atividade desde 1957, ministra Licenciaturas, Pós-Graduações e Mestrados nas áreas de Fisioterapia, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional.