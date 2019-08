Governo Regional entrega 887 mil euros a empresas ao abrigo do Sistema de Incentivos

O Governo Regional entregou um total de 887 mil euros destinados a 33 projectos de várias empresas da Região, esta segunda-feira, na 7.ª cerimónia pública de pagamentos ao abrigo do Sistema de Incentivos do Instituto do Desenvolvimento Empresarial (IDE) da Madeira.

Destes 887 mil euros, 754 mil (85%) são provenientes de fundos comunitários, através do FEDER, e os restantes 133 mil euros (15%), saíram dos cofres do Governo Regional. Do total dos 33 projectos que esta segunda-feira receberam apoios, 30 são para ‘Funcionamento’, um para ‘Empreender’, outro para ‘Internacionalizar’ e o último para ‘Pró-Ciência’.

Significa isto que, entre 2016 e 2019, o total destes pagamentos já atingiu os 79 milhões de euros, explicou o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado: “É um sinal de muita confiança que o tecido empresarial tem dado à Região, temos tentado responder e estar a par das necessidades da Região. Já atingimos quase os 80 milhões de apoios comunitários, já atingimos quase 760 milhões de investimento que as empresas fizeram nos últimos anos. Estamos a um ritmo de crescimento económico muito positivo na Região”.

Na cerimónia, além de revelar os valores entregues hoje, Jorge Faria, presidente do IDE, também deixou outros apontamentos sobre a actividade do Instituto: “Nos últimos meses foram lançados mais instrumentos de apoio ao tecido empresarial regional, e temos também alguns resultados que traduzem aquilo que tem sido a expectativa, e também o esforço, do Governo Regional neste campo do tecido empresarial”. Ou seja, explicou, nos últimos dois meses deste ano, o IDE recebeu cinco projectos ao abrigo do Sistema de Incentivos ‘Empreender 2020’ , 13 para o ‘Internacionalizar’ e 1 para o ‘Valorizar’ - até agora, já que para este último ainda decorre o prazo de candidaturas. No total, estes projectos valem “2,7 milhões de euros de investimento”. O presidente do IDE lembrou ainda o ‘Inicie’, apoio financeiro criado recentemente: “Numa primeira fase fechou com 48 projectos com um valor global de 3,6 [milhões de euros]. Numa segunda fase, que está a decorrer e já temos mais 15 candidaturas, com um total de 890 mil euros. O que perfaz, só no ‘Inicie’, 4,5 milhões de euros de investimento”.

Quer isto dizer que, se juntarmos o ‘Inicie’ aos sistemas tradicionais de investimento (como o Valorizar, Internacionalizar e Empreender), o IDE recebeu nos últimos dois meses 82 candidaturas com um montante de investimento estimado de 7,2 milhões de euros.

Actualmente, está a decorrer uma ‘call’ para apoio a ‘Funcionamento’ das empresas, em que “já foram seleccionados 191 projectos, com uma despesa, custo total, de 53 milhões de euros”.

Por outro lado, o vice-presidente do Governo Regional lembrou que, para 2019, “a Madeira tem um crescimento previsto de 2,3%”, um desenvolvimento que Pedro Calado considera ser “muito acima daquilo que é habitual fazer”, sublinhando que muito contribui a taxa de desemprego nos “7%, a mais baixa do país”.

Pagamentos públicos

O vice-presidente do Governo Regional revelou ainda que o prazo médio de pagamentos do Governo Regional não chega aos 60 dias: “Foi agora publicado um indicador muito positivo: no segundo trimestre de 2019 conseguimos reduzir o prazo médio de pagamentos abaixo dos 60 dias. (...) Significa que todos os parceiros, todas as empresas que trabalham com o Governo Regional têm a consciência que cumprimos os prazos médios de pagamento. Já tivemos, em 2012, 1.286 dias de prazo médio de pagamentos e conseguimos reduzir, em seis anos, para os 59 dias. Este é um indicador novo, muito positivo da economia”, reforçou Pedro Calado.