Governo Regional entrega 666 mil euros em apoios do IDE

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, na próxima segunda-feira, dia 3 de Fevereiro, à cerimónia de entrega dos montantes referentes a candidaturas de empresas madeirenses aos fundos europeus geridos pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IED). O evento terá lugar na Quinta Vila Passos, no Funchal.

Estarão em causa 666 mil euros, sendo que 100 mil euros são de comparticipação do Orçamento da Região e 566 mil euros são de comparticipação comunitária.

No total, são 25 projectos que receberam ‘luz verde’ da autoridade gestora dos programas, o IDE.

Destes, 22 são projectos no âmbito do SI de apoio ao Funcionamento (565 mil euros) e três projectos atinentes ao SI de apoio ao Investimento (101 mil euros).

Em relação a estes três últimos projectos, relativos ao SI de apoio ao investimento, um decorre na área do PROCiência e dois surgem na esfera do Internacionalizar 2020

Em termos de pagamentos, sublinhe-se que em 2016 pagaram-se 10 milhões de euros, em 2017 foram 26 milhões de euros e em 2018 o valor subiu para os 28,62 milhões de euros.

No ano passado contabilizaram-se 29,21 milhões de euros em pagamentos e neste ano, no primeiro mês do ano, pagar-se-ão 66 mil euros.

Recorde-se que os apoios aprovados e concedidos ao abrigo dos sistemas de incentivos são transversais e abrangem todos os concelhos da região. Até à data já foram aprovados 3.324 projectos, o que equivale a um total pago de 94.406.000 euros.