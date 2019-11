Governo Regional disponível para apoiar escolas a “valorizar os nossos cidadãos”

O secretário regional da Educação reforçou a disponibilidade do Governo Regional para apoiar as escolas que procurem “valorizar os nossos cidadãos”. “É através de melhores competências, é melhorando a nossa condição individual em termos de habilitações académicas, que também melhoramos a nossa condição social”, referiu Jorge Carvalho, que esta tarde participou na cerimónia de entrega de certificados e diplomas a alunos dos Cursos de Educação e Formação (CEF) e de Educação e Formação de Adultos (EFA) da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro.

“Estamos satisfeitos com os diferentes projectos que vemos desenvolvidos nas nossas escolas”, salientou o secretário da Educação, deixando uma palavra aos professores que “de forma tão empenhada procuram corresponder não só a este desafio, mas também às circunstâncias e especificidades desta tipologia de formação”.

Jorge Carvalho destacou que o empenho da secretaria está relacionado com o facto do executivo considerar que é com uma forte aposta no conhecimento, dando oportunidade àqueles que no seu percurso normal não o fizeram, possam ter oportunidade de se capacitar com sucesso.

Na cerimónia onde foram entregues 89 certificados e diplomas, 25 relativos a cursos CEF e 64 relativos a cursos EFA, o governante felicitou os formandos pela “coragem” de terem regressado à escola.