Governo Regional defende que importa continuar a investir na vigilância das Selvagens

A Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais promove hoje a conferência “Selvagens Ilhas Afortunadas”, no Fórum Machico, num evento que integra as comemorações do European Maritime Day e dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Nesta conferência serão abordadas temáticas como a história, o património, o conhecimento, a conservação, a economia, a soberania, daquele que é o mais inóspito e pristino território do país.

Ao longo de todo o dia peritos e autoridades trazem o seu contributo, designadamente: Pedro Quartin Graça com a comunicação “Rochedos ou ilhas?”; Rui Carita com a intervenção “História e Mito”; Francis Zino com as “Expedições científicas”; Manuel Biscoito com “Do pristino ao desconhecido”; Paul Nitschmann com “Património natural e a economia das Ilhas”; Paulo Neves Coelho com “Direito Internacional do Mar”; Sousa Pereira com “Soberania e segurança”, entre outros.

As Selvagens estão hoje mais protegidas e estimadas, mas segundo o Governo importa continuar a investir na vigilância ecológica e securitária, no conhecimento, conservação e valorização dos seus recursos, passando pela abertura ao turismo natureza, com a dedicação e cuidado que este território sensível e frágil exige. A questão da ZEE portuguesa e a soberania sobre estas Ilhas, que Portugal e a Madeira, têm sabido consolidar com esforço, mérito e competência, merecem atenção permanente.

Este importante activo geoestratégico, fronteira sul do Estado português, conquistou o seu nome e fama pelo perigo que representava à navegação, pela distância à civilização e pela sua resistência ao processo de colonização. Mas esse temperamento não impediu que os seus recursos começassem a ser explorados economicamente pela perseverança portuguesa logo após a sua descoberta pelas caravelas do Infante D. Henrique. Desde a apanha da abundante urzela, de elevado valor económico para a indústria têxtil à data das Descobertas, passando pela caça e pesca, até à atualidade, utilizando o mais importante dos seus recursos: o riquíssimo património natural, um santuário de aves marinhas e uma singularidade geológica monumental.

Neste sentido, o Governo Regional, comprometido com o objectivo de ajudar a afirmar Portugal no Atlântico, está a concretizar várias ações com destaque para o ordenamento do espaço marítimo, a ampliação e consolidação da área marinha protegida, a melhoria das condições de vigilância, a candidatura a património mundial da UNESCO, o reforço da investigação científica e o desenvolvimento do turismo científico e natureza, nas Selvagens, Ilhas Afortunadas.

Este evento conta com a presença da Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, do Presidente da Comissão Executiva do Programa Comemorativo dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas, Guilherme Silva, e do Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Sousa Pereira.