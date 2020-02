O Secretário Regional de Economia, Rui Barreto, reuniu-se esta tarde, em Lisboa, com o Presidente do AICEP, Luís Castro Henriques, para apresentar o projecto da nova agência de captação de investimento externo e de promoção da economia da Região, que substituirá a Invest Madeira, estrutura de missão. O encontro serviu ainda para desenhar algumas acções concretas que visam reforçar a cooperação entre o Governo Regional e a estrutura pública nacional que tem como missão promover a economia e as empresas nacionais no estrangeiro, na sequência de um protocolo assinado em 2019.

Para já, foi acordado que a Região preparará, com o AICEP, um dossier de investimento que a agência nacional divulgará na sua rede global e incluirá na sua base de dados.

Foram ainda definidos ‘contact points’ permanentes entre a Região e a futura agência de promoção de investimento, e o AICEP.

Em terceiro lugar, foi assumido que as empresas da Região terão acesso às calls do AICEP, na preparação de missões empresariais nacionais.

Por último, ficaram definidas duas reuniões anuais entre o Governo Regional e a agência nacional.

“O encontro foi muito positivo e surge da sequência do esforço que o Governo Regional tem vindo a fazer no sentido de, com as empresas da Madeira, procurar canais externos que permitam a internacionalização da economia regional, potenciando a entrada em novos mercados, o intercâmbio de bens, produtos, serviços e conhecimento e ainda a atracção de investimento para a Região”, começou por afirmar o Secretário Regional de Economia.

“Foram dados passos relevantes para potenciar a relação entre a Região e o AICEP, dando, às empresas da Madeira, mais caminhos e mais meios para a internacionalização, permitindo a utilização da rede global da agência nacional”, acrescentou Barreto, frisando ainda o “interesse com que a notícia da transformação da Invest Madeira em agência de promoção de investimento foi recebida pelo AICEP”, demonstrando “vontade de com ela colaborar de forma permanente”, concluiu.

A Agencia de Promoção de Investimento será apresentada no próximo dia 20 de Fevereiro, numa conferência a decorrer no Colégio dos Jesuítas, que contará com a participação de Paulo Portas.