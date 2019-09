Governo Regional continua aposta na melhoria dos centros de saúde

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas visitou esta tarde as obras de reabilitação do Centro de Saúde do Monte, empreitada que deverá ficar concluída já a meados do próximo mês de outubro.

Após a visita Amílcar Gonçalves reconheceu que havia realmente nesta unidade de saúde alguns aspectos funcionais que mereciam ser resolvidos e que era necessário implementar uma requalificação naquele edifício com mais de 15 anos.

Recordando que estas obras se enquadram num programa muito extenso de recuperação e de requalificação dos centros de saúde pela Região, o governante aproveitou a oportunidade para lembrar que estão neste momento em curso as obras no Centro de Saúde de Santa Cruz e da Nazaré, assim como, no Centro de Saúde da Calheta.

A pouca distância do Hospital dos Marmeleiros, Amílcar Gonçalves lembrou também, em relação àquela unidade de saúde, que já foram realizadas as obras no seu exterior e que o concurso para as obras no seu interior estão a decorrer.

“Nós acabamos por recebemos as oito propostas de qualificação para esta primeira fase e vamos agora analisá-las”, revelou o governante, esperando que, até ao final deste ano, tenha a obra adjudicada e iniciadas as obras no interior do edifício.