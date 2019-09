Governo Regional comprometido com a preservação dos oceanos

A cerimónia de inauguração da escultura intitulada ‘Plastic Mero’ da autoria de Bordalo II, um dos mais populares artistas visuais portugueses do momento, realizou-se esta tarde, na praça CR7.

“Muito satisfeito” com a inauguração da segunda obra do conceituado artista na Madeira (a primeira, um lobo-marinho, foi inaugurada no Dia dos Oceanos, em Câmara de Lobos), Miguel Albuquerque começou por agradecer a todos os cidadãos, em particular aos pescadores, que “têm colaborado na estratégia do Governo Regional de limpeza da costa e do nosso mar”, “património singular e único” da Região.

No último ano, foram retiradas em acções de limpeza cerca de sete toneladas de lixo dos mares da Madeira, revelou o líder regional, que apontou o combate à poluição marítima como “algo que temos de enfrentar com determinação, mas sobretudo com educação ambiental e com prevenção”.

Um trabalho que, assegurou, irá continuar a ser desenvolvido pelo Governo Regional, “em parceria com as associações, com os profissionais, com os cidadãos e com os agentes económicos”, para garantir que “o nosso mar oferece condições excelência em termos ambiental”.

Com efeito, o presidente do Governo Regional lembrou ainda que “ao fim de 4 anos, passámos de 24 para 40 áreas de água de excelente qualidade em termos ambientais”, o que ilustra, a seu ver, o resultado dos investimentos do executivo em infra-estruturas de saneamento.

Albuquerque reiterou igualmente o objectivo de “preservar 75% do nosso mar territorial até às 12 milhas como área protegida” e terminou agradecendo ao autor da escultura.

Bordalo II é um artista português cujos trabalhos, feitos a partir do lixo, se encontram espalhados por todo o Mundo, reflectindo a sua preocupação ecológica.