Governo Regional apoiou 31 projectos de criação da própria empresa desde o início de 2019

“Só este ano, no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED), já foram criadas 31 empresas, o que corresponde a 46 postos de trabalho e um investimento total de 487 mil euros”, afirmou hoje a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, recordando que o Governo Regional disponibiliza, através do Instituto de Emprego da Madeira, medidas de apoio à criação da própria empresa, como fora de incentivar a criação de postos de trabalho.

Rita Andrade falava no âmbito de uma visita à ‘Engomadoria Avó Maria’, empresa criada através do PEED, uma das 15 medidas de combate ao desemprego, geridas pelo Instituto de Emprego da Madeira.

“Trata-se de mais uma empresa que beneficia de um apoio específico para desempregados. É objetivo do Governo Regional ajudar estas pessoas a criar o seu próprio negócio combatendo, em paralelo, o desemprego”, referiu a governante.

Os serviços de engomadoria são a principal aposta da empresa, situada em Santo António, mais precisamente, na zona das Madalenas. Com uma estratégia de ‘low cost’, este serviço, que até ao momento já criou dois postos de trabalho, é complementado ainda com uma lavandaria “self-service”, disponível 24 horas por dia, e serviço de secagem de roupa.