Governo Regional apoia em 185 mil euros a ‘Volta à Ilha da Madeira - Rally Histórico’

O executivo madeirense esteve hoje reunido na Quinta Vigia, em conselho de Governo, e deliberou cinco decisões desta reunião semanal. O destaque, para além do tema que faz manchete no DIÁRIO desta quarta-feira, que dá conta do Governo Regional ter assinado um compromisso que descongela a carreira de 285 técnicos de diagnóstico e terapêutica, vai para o apoio ao Club Sports da Madeira tendo em vista a concretização da ‘Volta à Ilha da Madeira – Rally Histórico’, a realizar nos dias 19, 20 e 21 de Julho, que ascende aos 185 mil euros.

“Trata-se de um novo evento, que vem assinalar os ‘60 anos da realização da 1.ª volta à Ilha da Madeira em automóvel’ e os 40 anos de integração do Rali Vinho da Madeira no campeonato da Europa de Ralis FIA. No âmbito do referido protocolo, será concedida à entidade promotora, o Club Sports da Madeira, uma comparticipação financeira que não excederá os 185 mil euros”, esclareceu o executivo pela voz do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Restantes conclusões do plenário

- Aprovar a aquisição, pelo valor global de 33.157,50 euros, uma parcela de terreno referente à obra de “Construção da Ligação de Santa Quitéria aos Três Paus e Viana”

- Aprovar a expropriação, pelo valor global de 18.936,86 euros, de uma parcela de terreno referente à empreitada de “construção da Variante à E.R. 104 – Rosário/S. Vicente – 1.ª Fase”.

- Autorizar a cessão, a título precário e gratuito, ao Município de Câmara de Lobos, do terreno onde está implantada a Quinta Dona Leonor, imóvel com área de 4.350 metros quadrado e localizado no Jardim da Serra.