Governo realizou um “trabalho que deveria ter sido autárquico”

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, visitou hoje a obra de requalificação da Vereda do Bacelo, entre o Bacelo e a Travessa do Outeiro, na freguesia da Madalena do Mar, concelho da Ponta do Sol, numa extensão de 1.325 metros, orçada em 223.239,50 euros, dos quais 85% foram financiados pelo FEADER (189.753,58 euros), no âmbito do PRODERAM 2020, e 15% suportados pelo Orçamento Regional (33.485,92 euros).

Na oportunidade, o governante constatou que esta obra estruturante, que tem por finalidade melhorar as condições de segurança da Vereda e facilitar a acessibilidade às explorações existentes ao longo do seu percurso, na ordem dos 50 hectares, está a decorrer a um bom ritmo e anunciou que deverá ficar concluída no primeiro trimestre do próximo ano.

“Esta é uma acessibilidade muito importante para agricultores, principalmente na área da banana, uma aspiração antiga que justifica totalmente o investimento do Governo Regional, que acabou por se substituir a um trabalho que deveria ter sido autárquico”, vincou o Secretário Regional no local, dando conta que “a Vereda estava muito degradada e que o investimento do Executivo madeirense tornará os acessos mais fáceis aos agricultores, sem obstáculos, sem degraus, permitindo que a mercadoria seja transportada de forma mais fácil, célere e segura”.

“Este investimento será muito positivo e acabará por ser, no fundo, um prémio para o trabalho que os agricultores desenvolvem”, completou Humberto Vasconcelos.