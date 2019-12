Governo da Madeira ‘engordou’

Bom dia! O Governo Regional engordou. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira dá conta que o executivo tem mais departamentos, mais pessoal de confiança política e mais funcionários públicos.

Tudo porque o segundo governo PSD de Albuquerque, agora em coligação com o CDS, aumentou para 154 o número de pessoas nos gabinetes, quase o dobro do primeiro executivo de 2015. Especialista em estruturas organizacionais da administração pública diz que, no abstracto, políticos são tentados a premiar os amigos em detrimento dos mais competentes.

Eis as restantes chamadas de primeira capa:

‘Avarias e falta de espaço nos Viveiros condicionam aceitação de resíduos’

Particulares queixam-se de recusas quando contratam carros de aluguer. Câmara Municipal do Funchal reconhece algumas dificuldades, mas assegura que está a receber os resíduos volumosos de acordo com as possibilidades.

Pavilhão do Nacional será junto do Tecnopólo

Revelação feita pelo presidente alvi-negro, Rui Alves, ontem, no jantar do 109.º aniversário do clube. Já Miguel de Sousa defendeu que o esforço para voltar à I Liga justifica mais apoios e Albuquerque anunciou que o Governo vai alterar prazos de pagamento ao futebol.

‘Instituições vitais geridas são geridas em part-time’

A acusação é de Paulo Cafôfo, do PS-Madeira, na véspera do primeiro debate mensal na Assembleia Legislativa da Madeira dedicado à Economia, com a presença do Governo Regional, onde ferry e subsídio de mobilidade estarão em foco.

‘DIÁRIO leva 500 crianças ao Circo Mundial’

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Votos de uma excelente segunda-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.