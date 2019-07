Governo cumpre com a retirada de amianto nos bairros sociais

O Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), já concluiu a remoção do amianto nos bairros sociais da região. Foram retirados 34 mil metros quadrados de amianto dos diversos bairros sociais.

Isto mesmo afirmou a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, durante o debate do Estado da Região, que decorreu na passada quinta-feira, 4 de julho, na Assembleia Legislativa da Madeira. Rita Andrade relembrou que esta era uma das medidas inseridas no programa de governo para este mandato.

Assim, foram efectuadas intervenções em todos os conjuntos habitacionais da IHM tendo sido erradicadas as coberturas que continham materiais com fibras de amianto, nocivos para a saúde pública, incluindo o Bairro dos Professores no Porto Santo.

A governante sublinhou que o Governo Regional pretende prosseguir com a sua estratégia de intervenção prioritária na reabilitação e valorização dos seus bairros sociais e relembrou também o trabalho desenvolvido na reabilitação de parques desportivos, jardins infantis e aposta na área da eficiência energética.