Governo condenado em expropriação de terrenos

Tribunal Judicial da Madeira não teve dúvidas de que existiu litigância de má-fé, num procedimento iniciado em 2006, em Santana. Região é agora obrigada a pagar indemnização e custas processuais. É esta a notícia que faz a manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO, na qual damos também ênfase às inquirições do processo da queda da árvore do Monte que foram agendadas para depois das ‘Regionais’.

No destaque fotográfico, damos a conhecer um outro lado do ‘reikiano’ Paulo Cafôfo, que no programa ‘Zona Franca’, informou que medita regularmente para espantar as ‘más energias’ e que garantiu que na juventude foi aliciado por Pedro Calado para integrar a JSD.

Noutras notícias em saliência, saiba que dois desastres que ocorreram no espaço de 12 horas no Funchal e em Câmara de Lobos foram fatais para dois jovens, que o Rally Histórico conta com 40 inscritos e que na Madeira vão ser debatidas em Novembro opções estratégicas para o Turismo no Congresso da APAVT.