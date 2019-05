Geometria ‘à descoberta’ na Francisco Franco

‘à descoberta’ é o tema de uma exposição com trabalhos de Geometria Descritiva, a inaugurar amanhã, dia 30 de Maio, pelas 11h30, no corredor do 3.º piso da Escola Secundária de Francisco Franco.

Os trabalhos expostos foram desenvolvidos pelos alunos durante o ano lectivo 2018/19 com maior incidência no terceiro período como componente lectiva. Partindo da temática à descoberta, os alunos tiveram de criar uma imagem, um sólido geométrico composto ou uma animação, explorando a representação rigorosa desse sólido / imagem / animação através de desenhos no sistema diédrico e/ou no sistema axonométrico.

Esta exposição tem como objectivo a aplicação dos conteúdos ministrados ao longo do ano lectivo; a utilização de linguagem específica; a aplicação de traçado expressivo e rigoroso, tendo em conta a normalização; bem como sensibilizar e motivar os alunos que vão iniciar a disciplina no próximo ano lectivo.

De acordo com o programa curricular, a disciplina de Geometria Descritiva desenvolve a capacidade de ver, perceber, organizar e estruturar o espaço e tem como objectivos fundamentais desenvolver as capacidades de abstracção relacionadas com o espaço tridimensional, para a compreensão ou criação dos objectos existentes nesse espaço, veiculando conhecimentos de representação gráfica dos objectos no espaço, instrumentalmente necessária na concepção desses objetos.

A exposição ‘à descoberta’ conta com a coordenação científica e pedagógica dos professores de Geometria Descritiva Duarte Sousa, Sofia Fernandes, Pedro Berenguer e Mafalda Gonçalves e envolveu alunos das turmas 10.º9, 10.º10, 10.º11, 10.º12, 10.º13, 10.º14, 10.º34, 11.º8, 11.º9, 11.º10, 11.º11, 11.º12, 11.º13 e 11.º33.