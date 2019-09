Futuro cardeal madeirense recebeu anúncio do Papa com “humildade”

Uma notícia avançada hoje pela edição portuguesa da Vatican News, dá conta da primeira reacção de José Tolentino Calaça de Mendonça ao anúncio do Papa Francisco.

O futuro cardeal, natural da Madeira, celebrava a missa numa capela na cidade de Lisboa quando recebeu a notícia do seu cardinalato. “Humildade” e “unidade com a Igreja” são os sentimentos invocados nas declarações de D. Tolentino:

“Eu estava a celebrar missa numa pequena capela em Lisboa e no fim da celebração recebi essa notícia através de outras pessoas. O meu primeiro sentimento, que ainda ressoa no meu coração, é aquela frase, aquele imperativo que Jesus dizia no Evangelho de ontem: ‘procura o último lugar’. E senti isso com muita clareza nesse chamamento que o Santo Padre me faz e que, de facto, é um chamamento para um serviço mais radical e com uma humildade muito grande na colaboração com o Santo Padre e com a unidade de toda a Igreja”.

O Papa Francisco anunciou, este domingo, após a recitação do Angelus o nome de José Tolentino Mendonça, como parte da lista que inclui colaboradores directos do Papa e responsáveis de várias dioceses do mundo.

Recorde-se que Tolentino Mendonça era vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa quando foi convidado pelo Pontífice a pregar o retiro de Quaresma para a Cúria Romana em 2018. Em Julho do mesmo ano, foi nomeado arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica e elevado à dignidade de arcebispo.

Torna-se agora o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no actual pontificado. Passa também a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, logo após D. Dieudonné Nzapalainga, cardeal da República Centro-Africana, de 52 anos.

O consistório para a criação de 13 novos cardeais (10 eleitores) está marcado para 5 de Outubro, no Vaticano.