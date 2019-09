Funcionários da ARM receberam garrafas reutilizáveis

No âmbito da sua política de responsabilidade social e ambiental e dando continuidade às suas acções de educação ambiental, a Água e Resíduos da Madeira disponibilizou a cada um dos seus colaboradores uma garrafa reutilizável para encher e consumir água, com o objectivo de promover boas práticas ambientais.

Uma iniciativa que contou com a presença da Secretária Regional doo Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, que aproveitou a iniciativa para lembrar os grandes objectivos: São eles: redução da produção de resíduos através da reutilização das garrafas para consumo de água, em detrimento do uso de copos e garrafas de plástico, tendo em vista a transição para uma economia circular, uma economia que promove a regeneração dos recursos materiais, reduzindo a necessidade de extração do seu meio natural e os impactes ambientais associados a esta actividade e combate ao desperdício, tanto dos resíduos, como de água – as garrafas foram personalizadas com mensagens de sensibilização ambiental visando a adopção de hábitos que visem também a poupança de água.

As garrafas serão distribuídas aos 810 funcionários da ARM.