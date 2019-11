Funchal recebe XX Congresso da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto de 28 a 30 de Novembro

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, apresentou hoje, dia 8 de Novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o XX Congresso da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD). O evento, co-organizado pela autarquia, decorre nos próximos dias 28, 29 e 30 de Novembro, no Pestana Casino Park Hotel, no Funchal.

Pela primeira vez realizado fora do território continental, o XX Congresso da APOGESD traz ao Funchal gestores, investigadores e decisores de renome nacional e internacional que proporcionarão momentos de reflexão, debate e aprendizagem em torno da temática dos ‘Impactos e desafios do desporto na gestão do território’.

Miguel Silva Gouveia começou por congratular a organização do evento pela escolha do concelho para acolher este congresso, porque “o Funchal congrega um conjunto de condições capazes de proporcionar aos gestores de desporto um espaço físico e de reflexão de características ímpares”.

“Além disso, o Município tem-se notabilizado por múltiplas distinções nesta área, como é o caso mais recente do Prémio Inclusão pelo Desporto 2019, atribuído pelo Comité Paralímpico de Portugal, ou ainda dos galardões de Município Amigo do Desporto, que temos vindo a receber ao longo dos últimos anos. Somos definitivamente uma escolha acertada enquanto palco de debate para estas questões”, vincou o presidente.

O autarca destacou, igualmente, “a forma democrática como o Município encara as iniciativas desportivas no concelho, num esforço por parte deste executivo em promover o financiamento ao associativismo, dando um maior relevo às entidades que procuram de forma dinâmica trazer eventos desportivos nacionais e internacionais à cidade do Funchal, e isso tem dado os seus frutos, quer na boa gestão territorial, quer na divulgação do Funchal enquanto destino turístico desportivo, inclusivo e acessível”.

O Presidente da APOGESD, Dimas Pinto, também marcou presença na ocasião.