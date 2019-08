Funchal recebe ‘Arraial do Mundo’ com 160 participantes de oito países

Foi apresentada, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a terceira edição do Funchal Folk - Arraial do Mundo, uma iniciativa do Grupo de Folclore Monteverde que vai reunir, a partir de 13 de Agosto, 160 participantes de oito países.

O festival de folclore vai receber grupos do Paraguai, Colômbia, Rússia, Eslovénia, Eslováquia, Itália, Espanha e Portugal e tem um programa que começa no dia 13, às 18h30, com a cerimónia de abertura, na Praça do Município. No dia 14 realiza-se uma arruada, com todos os grupos, pelas ruas do Funchal e com início às 10h30. O ponto alto do programa é no dia 16, com o desfile dos grupos, desde a Zona Velha do Funchal até à Praça do Povo onde actuarão todos os grupos, a partir das 21 horas.

A temática desta terceira edição, como destacou o director artístico, Alexandre Rodrigues, é o culto do Espírito Santo, uma tradição religiosa que tem referências desde o povoamento da Madeira.

Trazer o folclore às ruas do Funchal, com grupo de vários países é o objectivo principal. O festival também pretende ver reconhecida a certificação internacional da CIOFF - Confederação Internacional de Organizações de Festivais de Folclore, depois de já ter recebido duas avaliações positivas.

Marco Mendonça, director do festival e presidente do Grupo Monteverde aproveitou para destacar o trabalho do grupo que este ano esteve na Lituânia, onde recebeu dois prémios e em 2020 vai participar num festival na Rússia.

A Câmara Municipal do Funchal apoia este evento, desde a primeira edição e Madalena Nunes, vereadora com o pelouro da Cultura destaca o facto de ter o Funchal Folk associado às comemorações do Dia da Cidade.

Um festival que, além de promover as tradições a cultura da Madeira e mostrar outras realidades, tem um impacto directo na economia da cidade.

“A cultura ajuda a respeitar as diferenças e a unir as diferentes comunidades”, sublinhou.