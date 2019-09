Funchal já tem uma aplicação com várias funcionalidades

O objectivo é seguir dois eixos que o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) considera centrais: por um lado criar uma maior proximidade com os cidadãos e visitantes da cidade e, por outro aumentar a inovação e o investimento sustentável. Miguel Silva Gouveia referia-se à mais recente ferramenta do município, a aplicação para telemóveis que já pode ser descarregada na App Store e no Google Play, para iPhone e Android, respectivamente. E que o autarca acabou de apresentar oficialmente, na manhã desta quarta-feira, na CMF.

Numa primeira fase, a aplicação foi pensada apenas para a mobilidade. E apesar desta categoria estar integrada, com diversas funcionalidades, a plataforma acabou por ficar mais completa, “dando, na verdade, uma maior mobilidade a todos os seus utilizadores”, considera o presidente da CMF.

Além de ‘alertas’ que tanto podem dar conta do encerramento de uma rua, de uma fuga de água ou até de eventos culturais, a aplicação também dispõe de informação útil, como os horários dos transportes públicos, as farmácias, restaurantes, locais a visitar, entre outros.

E também agenda cultural, desportiva e notícias da autarquia. E, naturalmente, um mapa, onde é possível definir rotas.

Além disto, os utilizadores podem receber, a partir de agora, a factura da água na nova plataforma. Miguel Silva Gouveia explicou ainda que o SIGMA, “projecto fracturante da CMF” é uma valência importante da nova app, integrando as áreas da mobilidade, da protecção civil, das infra-estruturas ou do saneamento básico.

No fundo, a aplicação “faz a agregação de tudo o que se passa no Funchal” e é um projecto que pode ser reinventado, já que ao longo do tempo mais funcionalidades serão incluídas. Uma delas, por exemplo, serão candidaturas a programas da CMF.

César Rosa, director do departamento de Modernização Administrativa da CMF foi responsável pelo desenvolvimento da aplicação.

A aplicação ‘Município do Funchal’ contou com financiamento total do programa europeu ‘Civitas Destinations’, do qual o Funchal faz parte.