Funchal é ‘Município Mais Azul’ pelo quarto ano seguido

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) voltou a receber este ano, pela quarta vez consecutiva, o galardão ‘Município Mais Azul’, que distingue os municípios do país com desempenho excelente relativamente às actividades de educação ambiental, no decorrer da última época balnear. O Administrador da Frente MarFunchal, Nelson Abreu, recebeu a distinção em nome do município, bem como o reconhecimento ao Complexo Balnear do Lido, por cinco anos consecutivos com a Bandeira Azul hasteada.

O prémio ‘Município Mais Azul’ é estabelecido pela Associação Bandeira Azul da Europa e pela Agência Portuguesa do Ambiente e volta, assim, a distinguir “o compromisso e o empenho do Município na realização de actividades de educação ambiental, para todas as idades, nas nossas praias”, enalteceu a vice-presidente Idalina Perestrelo, que tutela a Frente MarFunchal.

“O reconhecimento ao Funchal assenta nas dezenas de acções dinamizadas de raiz nos Complexos Balneares do Lido, Ponta Gorda e Barreirinha, nomeadamente nos respectivos Centros Azuis, com a Agência Portuguesa do Ambiente a destacar, entre outros, a abrangência de temáticas abordadas e a preocupação explícita com o público sénior e os portadores de deficiência”, destaca a autarquia.

Recorde-se que, este ano, foram várias as medidas que contribuíram para o aumento da acessibilidade nos Complexos Balneares Municipais, tais como o novo elevador na Barreirinha ou ainda um nova cadeira anfíbia para o Lido.

Idalina Perestrelo sublinha que “o trabalho na área da educação ambiental e para a sustentabilidade tem sido uma aposta permanente deste executivo, sempre acompanhado por acções concretas”. “Este é um dos eixos de desenvolvimento que definimos para o município, e os galardões que temos recebido, entre os quais também me apraz destacar a conquista da Bandeira Verde ECOXXI pelo quinto ano consecutivo, são um indicador de que estamos no bom caminho”, remata.