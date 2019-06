Funchal e Câmara de Lobos organizam II Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, organiza, na próxima segunda-feira, dia 17 de Junho, no Colégio dos Jesuítas, o II Seminário Regional dos Municípios Amigos dos Desporto.

A iniciativa pretende divulgar a Rede Nacional de Municípios Amigos do Desporto, bem como promover um espaço para debate e partilha de boas práticas inerentes a estilos de vida saudáveis.

A 2.ª edição do evento incidirá sobre as práticas de gestão desportiva e de promoção da actividade física, o planeamento e políticas públicas municipais, os espaços de jogo e recreio e as novas tendências e oportunidades na área desportiva.

A iniciativa destina-se a autarcas, técnicos de áreas desportivas de entidades públicas ou privadas e estudantes, embora esteja aberta a todos quantos tenham interesse na temática.

A iniciativa tem sessão de abertura marcada para as 9h30, programa para o dia todo e sessão de encerramento às 17h30. A inscrição e participação no seminário são de carácter gratuito, no entanto, é necessária uma pré-inscrição, através do preenchimento do seguinte formulário online: http://www.cm-funchal.pt/IIseminarioregionalmad.