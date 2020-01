A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, deu hoje as boas-vindas à equipa de investigadores dos projectos europeus MACAROFOOD e MARISCOMAC, cuja 8.ª reunião de coordenação decorrerá na Estação de Biologia Marinha do Funchal, entre hoje e amanhã, 21 e 22 de Janeiro, e reúne diversos representantes do espaço da Macaronésia.

Segundo Idalina Perestrelo, é uma “mais-valia” para o Funchal, enquanto cidade costeira, turística e desportivamente virada para o mar, integrar estes projectos, sendo igualmente importante para a crescente cooperação entre os arquipélagos, no sentido de unir esforços para realçar a economia do mar e a preservação dos recursos marinhos de forma cada vez mais sustentável”.

O projecto MACAROFOOD - ‘Valorização de produtos marinhos da Macaronésia: turismo, gastronomia e capacitação profissional’ tem como objectivos desenvolver sinergias entre a Ciência e a Gastronomia, criar uma rede de cooperação, de boas práticas sustentáveis e alianças entre pesca artesanal e a hotelaria e promover produtos do mar e o seu uso responsável na hotelaria e turismo através da utilização de TIC’s.

Já o MARISCOMAC é um projecto que aborda o desenvolvimento de condições técnico-científicas, formação, transferência de tecnologia e conhecimento, visando fomentar a exploração e comercialização sustentável de mariscos da Macaronésia.

Além da Câmara Municipal do Funchal, através da Estação de Biologia Marinha do Funchal, o encontro conta com representantes da Universidade Lusíada de Lisboa, Universidad de Las Palmas de Gran Canária, Universidad de La Laguna, Direcção Regional das Pescas, Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, Universidade de Cabo Verde, Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e Proempresa - Instituto de Apoio e Promoção Empresarial.