“O Instituto do Mar e da Atmosfera - IPMA prevê um agravamento do estado do tempo a partir das zero horas de amanhã, dia 19, extendendo o aviso amarelo por ventos fortes e agitação marítima até às zero horas de sábado, dia 21. A Frente MarFunchal exorta residentes e visitantes a redobrarem cuidados, tendo em vista a segurança de todos”, pode ler-se.