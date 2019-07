Fogo florestal ameaçou estação meteorológica automática no Pico do Areeiro

O fogo florestal que esta manhã deflagrou no Pico do Areeiro, nas imediações do radar militar, afectou também a estação meteorológica automática do IPMA localizada na zona, fazendo ‘disparar’ a temperatura ambiente no local até aos 34,7ºC (10:30). Registo que não se ficou a dever ao estado do tempo no ‘topo da ilha’, mas ao calor provocado pelo fogo nas proximidades do local onde está implantado o equipamento do IPMA, confirmou ao DIÁRIO o Delegado Regional do IPMA, Victor Prior.

Os registos nesta que é a estação do IPMA localizada a maior altitude, revelam que às 10:10 a temperatura no Pico do Areeiro era de 17,4ºC, e passados 20 minutos já estava quase nos 35ºC, não havendo registo do valor às 10:20. Depois do ‘pico do calor’ potenciado pela proximidade do fogo, a temperatura caiu a pique, sendo que às 10:40 era já de 21,6ºC e às 10:50 normalizava nos 18,9ºC.

Excluído o registo ‘anormal’ do Areeiro provocado pelo fogo florestal que levou ao local duas corporações de bombeiros e activou o helicóptero de combate a incêndios, até às 14 horas o valor mais alto registado este sábado na Madeira foi sentido pelas 13:30 no Observatório/Funchal (27,5ºC).