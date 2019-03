Fique a par das propostas para esta segunda-feira

Já saiu do trabalho e não sabe o que fazer? Apresentamos aqui um leque de sugestões para se entreter.

‘Pérola Wine Fest’ no Museu da Imprensa da Madeira

O ‘Pérola Wine Fest’ termina hoje, no Museu da Imprensa da Madeira. Ao segundo dia deste evento vinícola, saiba que ainda poderá provar e brindar aos mais de 300 vinhos presentes, ficando a conhecer de perto os 30 produtores nacionais presentes. As portas abrem às 16 e encerram às 21 horas. Para além do vinho há petiscos.

‘Intercâmbio Linguístico’ na Latada do Doutor

As sessões são para quem deseja melhorar suas habilidades de conversação em 2019. Acontece no restaurante ‘Latada do Doutor’ este ‘Intercâmbio Linguístico’, a começar pelas 19 horas.

‘Variação no Espaço Românico e um Atlas Multimédia Prosódico’

A conferência ‘Variação no Espaço Romântico e um Atlas Multimédia Prosódico’ acontece na Universidade da Madeira, às 18 horas. Será proferida por Lurdes de Castro Moutinho, professora associada da Universidade de Aveiro e coordenadora do grupo de investigação “Variação Linguística”, um dos projectos de investigação do grupo Ciências da Linguagem. A entrada é livre. Aos participantes será atribuído certificado.

‘Festival Carlos Varela’

Sessão musical na Escola Secundária Jaime Moniz, às 20h30, tendo como grande impulsionador o professor Carlos Varela. O Festival tem como objectivos promover a partilha e troca de experiências dos diferentes grupos participantes, divulgar o teatro junto das jovens e da comunidade educativa, sensibilizar a educação pela arte, educar os públicos no âmbito das artes do espectáculo e premiar, simbolicamente, o trabalho desenvolvido pelos grupos, coordenadores e alunos.

Benfica contra Belenenses no Estádio da Luz

O Benfica quer reconquistar ao 1.º lugar do campeonato, ocupado à condição pelo FC Porto. Para lá chegar terá de vencer o Belenenses, no Estádio da Luz. O jogo está agendado para as 20h15 e tem transmissão na BTV.