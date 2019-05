Fim-de-semana arranca com nuvens e possibilidade de chuva no norte da ilha

O fim-de-semana arranca na Madeira com nuvens e uma grande possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado, 25 de Maio, apontam ainda para vento moderado (25 a 35 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nos extremos oeste e leste da Região, aumentando de intensidade nas terras altas, podendo atingir os 75 km/h a partir do início da manhã.

Em dia de mais um encontro regional de pedestrianismo, a norte da ilha, todo o cuidado é pouco nas zonas montanhosas.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 20ºC