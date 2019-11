Filomena Gonçalves torna-se hoje trabalhadora do SESARAM e depois assume Direcção Clínica

A médica Filomena Gonçalves torna-se, hoje, trabalhadora do SESARAM, ao assinar um contrato individual de trabalho com a instituição.

Fica, assim, consumado o regresso a uma casa onde a médica trabalhou durante 31 anos, tendo cessado o vínculo em 2017. Des então, exerceu no sector privado.

Agora, com a mudança política registada na sequência das eleições regionais de Setembro último, Filomena Gonçalves, que é membro do CDS e que, com Mário Pereira, viu aprovada uma moção soctorial sobre o sector da Saúde regional, no Congresso do seu partido, foi a pessoa indicada para assumir a Direcção Clínica do SESARAM.

O problema, que foi necessário ultrapassar, residiu o facto de ser obrigatório ser membro dos quadros da instituição para poder assumir o cargo de director clínico. A solução terá sido encontrada com a assinatura do contrato de trabalho, que, como referido, vai acontecer durante esta segunda-feira.

Ao longo da semana, a médica vai ser apresentada publicamente como nova Directora Clínica, devendo assumir as funções em pleno já no início de Dezembro, próxima semana. Até lá, vai haver um processo de transição, que implicará a passagem de ‘testemunho’ de Regina Rordrigues à sua sucessora no cargo.

O regresso de Filomena Gonçalves à casa, de onde saiu em 2017, para assumir a Direcção Clínica está a ser muito contestado em alguns sectores do SESARAM, em especial, em direcções de serviços, pelo que entendem ser a premiação de quem abandonou o serviço. Porém, outros quadrantes da empresa vêem o retorno da médica com bons olhos e até algum entusiasmo.

Filomena Gonçalves foi o nome escolhido pelo CDS e, a ela, juntar-se-ão vários directores de serviço também sugeridos pelo CDS. O PSD ficou com a incumbência da área administrativa, com a maioria das direcções de serviços.

O CDS também terá um membro no Conselho de Administração, depois de ultrapassada uma situação pessoal da pessoa a indicar, impeditiva de assumir o cargo no imediato.