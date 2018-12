Festa de Natal reúne 200 idosos de várias instituições santanenses para “combater solidão”

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, marcou presença na abertura oficial da Festa de Natal da Associação Santana Cidade Solidária (ASCS), que decorreu nesta tarde 14 de Dezembro, no salão paroquial daquela localidade do Norte da ilha. Uma iniciativa que reuniu, esta sexta-feira, 200 utentes de diversas unidades de apoio à terceira idade do concelho.

Na ocasião, Rita Andrade aproveitou para saudar os presentes, sublinhando a satisfação de participar neste momento “de partilha”, que visa também “combater a tendência para ficar em casa” comum a muitos idosos, sobretudo do sexo masculino.

“A solidão mata, este é um facto. É por isso que temos de nos relacionar e ter estes momentos”, reiterou a governante.

Desde 2003, que a ASCS organiza este encontro com todos os Centros de Dia, de Convívio e Centros Sociais Municipais do concelho de Santana. Para além destes, tem contado também com a participação nos últimos anos com a presença do Lar do Porto da Cruz.

Além das actuações de cada um dos centros, este ano a festa contou com a participação de um grupo de alunos da disciplina de Moral e Religião Católica da Escola Secundária de Santana e do grupo de dança do Clube Desportivo e Recreativo Santanense.

De referir ainda que o evento foi realizado com parcerias institucionais da SRIAS, ISSM, da Câmara Municipal de Santana e da Paróquia de Santana.