Nos dias 1 e 2 de Junho realiza-se a festa de encerramento do projecto ‘Um dia pela vida’, Porto Moniz 2018/2019.

O evento inicia-se com uma arruada pela vida, com saída da Praça do Lyra, às 09 horas, seguida de uma missa campal, que será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, às 10h30.

A abertura oficial na Frente Mar do Porto Moniz acontece às 11h45.