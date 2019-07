As imagens captadas pela webcam da NetMadeira mostram o ‘Volcán de Timanfaya’ a preparar-se para atracar no porto do Funchal.

Tem hoje início a primeira de 12 viagens do ferry, que irá assegurar até Setembro as ligações marítimas entre a Madeira e o continente.

O ‘Volcán de Timanfaya’ saiu, ontem, de Santa Cruz de Tenerife pelas 20 horas e a primeira saída do Funchal, rumo a Portimão, está prevista paras as 10h30, desta segunda-feira (8 de Julho).