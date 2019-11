Feirantes do Santo já criaram associação para negociar arrendamento do terreno com a Diocese

‘Plateia Transparente – Associação de Feirantes’ é o nome da organização criada hoje por nove comerciantes informais com o objectivo de negociar um contrato de arrendamento com a Diocese do Funchal, proprietária do terreno onde decorria a feira do Santo da Serra. Nuno Conceição Pinto é o presidente da nova associação, que tem como fim “a promoção e organização de eventos, feiras e mercados, bem como o apoio a feirantes em todos os aspectos administrativos, jurídicos ou de qualquer forma”.

A Câmara Municipal de Santa Cruz suportou os 2.150 euros mensais do custo de arrendamento do espaço desde o ano 2006 mas apenas cinco dos 48 feirantes cumpriam com o pagamento da renda à autarquia. O montante de dívidas acumuladas quase chegava a 150 mil euros, pelo que a edilidade optou por colocar termo ao contrato com a Diocese.

No passado domingo, último dia da Feira do Santo nos moldes actuais, os feirantes anunciaram que iam procurar negociar directamente com o bispo o arrendamento. Com esse fito constituíram agora uma associação.