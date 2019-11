FAP celebra 10 anos do aeródromo de Manobra N.º 3 do Porto Santo

O auditório do centro cultural e de congressos do Porto Santo serviu de palco para as comemorações do 10.º aniversário do Aeródromo de Manobra Número3 (AM3), uma base da Força Aérea Portuguesa.

O Chefe do Estado Maior da Força Aérea, General Eurico Craveiro, está satisfeito com a missão que esta unidade tem realizado no arquipélago da Madeira.

“Estou muito contente e não é de agora, tem sido um esforço continuado e um trabalho de grande dedicação em prol da comunidade local, quer da nossa missão”, disse e acrescentou: “A nossa missão é muito mais abrangente, como a busca e o salvamento, assim como a garantia de todo o tráfego marítimo que aqui passa, mas também de apoio à população, quer do Porto Santo, quer da Madeira”.

No seu discurso, o tenente coronel António Nunes, destacou o espírito de entrega e de missão desta unidade e o seu contingente, que tem feito com que cumpram com os seus compromissos, nomeadamente nas acções de busca e salvamento no mar e também nas operações médicas.

Nesta cerimónia, vários militares e funcionários foram condecorados.

Estiverem presentes nestas celebrações várias entidades, com destaque para o secretario regional da Educação, Jorge Carvalho, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, e ainda outras entidades.