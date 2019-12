Falta de água em São Martinho será resolvida durante esta manhã

Os moradores de São Martinho, no Funchal, acordaram hoje sem água potável em casa, motivando algumas queixas junto da redacção do DIÁRIO.

Tal como havíamos publicado, a empreitada de substituição da rede de fibrocimento do Caminho de São Martinho, levada a cabo pela Câmara Municipal do Funchal, implicava uma intervenção na rede de abastecimento de água do referido caminho até às 5 horas desta madrugada.

Contactada a Autarquia, o gabinete de comunicação confirmou o fim dos trabalhos no prazo previsto e deu conta do surgimento de “problemas relacionados com a colmatação de filtros que estão agora a ser resolvidos”, o que provoca as falhas no abastecimento de água.

Ainda assim, a CMF conta ter o problema resolvido durante esta manhã, pedindo desculpa pelo incómodo causado.