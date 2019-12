Faleceu Anthony Miles aos 82 anos

Faleceu Anthony Miles, empresário de sucesso, com marcas deixadas em vários negócios, Tinha 82 anos. Nascido no dia 30 de Setembro de 1937, morreu no Funchal no Dia de Natal de 2019.

Nascido na Madeira, mais precisamente na zona onde sempre viveu, na Rua do Til, o empresário de origem britânica foi um homem respeitado pela generalidade da sociedade madeirense.

Além de empresário, homem de família, nunca deixou de ter participação pública, no que se destaca a presidência da Associação Comercial e Industrial do Funchal.

Além de ter estado na génese do lançamento da cerveja Coral e da marca Brisa Maracujá, através da ECM que resultou da fusão entre a fábrica da família Miles e da família Leão, mas também nos vinhos Madeira, sendo uma das seis casas exportadoras, fundada em 1814. Entrou para os negócios da família em 1969, completou este ano meio século.

Em 2015, deu uma entrevista ao DIÁRIO, tendo-nos recebido em sua casa e falado de muitas das ideais que defendia, recordações, inclusive políticas. Pode ver a entrevista e a manchete (nos anexos em pdf. em baixo) publicada nesse dia (17 de Fevereiro).

À família e amigos, o DIÁRIO endereça sentidas condolências.