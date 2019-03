Fábrica Santo António em destaque no Campo Pequeno, em Lisboa

A ‘Fábrica Santo António’ vai representar a Madeira, entre 8 e 10 de março, na 7.ª edição do ‘Mercado Gourmet, Vinhos e Gastronomia’, no Campo Pequeno, em Lisboa. O evento promove produtos típicos das várias regiões de Portugal e conta com o chef Luís Portugal, vencedor do programa de culinária ‘Masterchef’, como embaixador desta edição.

Com uma extensa oferta de produtos de todas as regiões de Portugal em exposição e prova, os visitantes podem assistir a ‘showcookings’ com vários chefs de cozinha, e produtores reconhecidos, durante os três dias do evento.

Regiões em destaque:

• Fábrica de Santo António – produtos típicos da Madeira

• Transmontanices – produtos típicos de Trás-os Montes

• Azores Gourmet – produtos típicos dos Açores

• ALPOR – Porco Preto Alentejano

• Rodão à Mesa – Vila Velha de Rodão produtos tradicionais

O evento conta com reconhecidos chefs, como Pedro Viana, que vai mostrar como se fazem gelados com azoto líquido; ou Pedro Jorge, de 10 anos, que é o convidado especial do embaixador Luís Portugal, para dar a conhecer os produtos de Trás-os-Montes. Joe Best promete surpreender através da criatividade, Duarte Alves apresenta receitas de alimentação alcalina e funcional, e Tomás Pereira, do ‘The Cook Lab Project’, tem como missão a promover os produtos do receituário português.

Os produtos saudáveis e a alimentação biológica também fazem parte do conceito da mostra, que se inspira nos tradicionais mercados de rua.

Luís Portugal, recorde-se, foi reconhecido com um BIB Gourmand 2019, atribuído pelo Guia Michelin, para a ‘Tasca do Zé Tuga’, restaurante que explora.

Este ano há várias estreias no ‘Mercado Gourmet, Vinhos e Gastronomia’, como a ‘Salys’ (temperos), o projecto ‘Rodão à Mesa’, a ‘Transmontanices’ (produtos da região de Trás-os-Montes), a ‘ALPORC’ (produtos de porco preto alentejano), a ‘Azores Gourmet’ (licores, chá, atum das ilhas), a ‘Bela Cozinha’ ( escabeches variados e chutneys).

Os visitantes podem provar e comprar produtos, que incluem azeite, mel, queijos, fumeiro, vinhos, licores e cervejas artesanais, ervas aromáticas, chás, bolachas, compotas e conservas.