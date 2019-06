Exposição de Carlos Valente inaugurada no Museu Henrique e Francisco Franco

Foi inaugurada a exposição de fotografia e vídeo de Carlos Valente, denominada ‘(Da Pura Visualidade) ou da pintura aumentada’, que está patente no Museu Henrique e Francisco Franco até ao próximo dia 18 de Julho, com entradas gratuitas.

A vereadora da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, esteve presente na iniciativa.

Madalena Nunes explicou que “a exposição insere-se no ciclo de exposições temporárias do Museu Henrique e Francisco Franco, que procuram dinamizar este espaço cultural de grande relevância para a memória cultural do modernismo português, encorpando o trabalho de revitalização dos museus municipais que tem sido feito pelo actual executivo.

“A nossa intenção é formar novos públicos, e reforçar a proximidade ao público regional, pelo que convidamos todos os madeirenses a virem visitar este belo trabalho”, realçou.

O projecto expositivo consiste na releitura estética da pintura de Henrique Franco, através das teorias da visualidade pura de Riegl e Wolfflin, mediante o uso do vídeo e da fotografia. Carlos Valente concentrou-se no pormenor e no fragmento, de forma a destacar elementos plástico-formais considerados exemplares para pensar a técnica, o estilo e as opções temáticas do pintor.