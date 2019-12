Exército alarga horário de visita dos presépios

O Comando da Zona Militar da Madeira alargou o horário de visita dos presépios da Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da Madeira (São Martinho) e do Regimento de Guarnição n.º 3 (Nazaré), devido à grande afluência de visitas registadas desde a sua inauguração a 14 de Dezembro último.

Assim, os Presépios de Natal das Unidade, que são já uma referência no seio da população madeirense, estarão abertos ao público das 10 às 21 horas, até ao dia 10 de Janeiro.

De referir que, no ano transacto, o Presépio do Regimento foi visitado por cerca de 2.800 pessoas e que o da Unidade de Apoio recebeu um prémio no âmbito do XI Concurso Nacional de Presépios do Exército.

Este ano, os presépios foram construídos utilizando materiais diversos, incluindo o existente em ecopontos e reciclados.