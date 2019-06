Executivo Municipal promoveu participação das crianças do 1.º Ciclo com debate sobre a cidade

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, presidiu à sessão de encerramento da 2ª edição do projecto ‘Crianças em ParticipAÇÃO’, uma iniciativa da Autarquia que visa promover a participação e o interesse de crianças que frequentem o 1º ciclo de escolaridade em questões da vida cívica, política e social da comunidade. A sessão contou com a participação de todo o Executivo Municipal e de um total de 75 crianças, da Escola EB1/PE da Ajuda e do Externato da Apresentação de Maria.

A vereadora enalteceu, na ocasião, que “o Funchal é uma cidade reconhecida como Cidade Amiga das Crianças pela UNICEF, e por isso temos vindo a desenvolver medidas, projectos e acções que materializem os direitos das crianças no nosso concelho, assumindo que é fundamental promover a participação activa, desde logo, das crianças, enquanto cidadãos sujeitos de direitos.”

A actividade do ano anterior centrou-se na dinâmica de auscultação aos mais novos sobre as suas opiniões e contributos para a cidade. Este ano, o projecto procurou cimentar, por sua vez, os conhecimentos democráticos e vivências sociais e pessoais destas crianças, através da colocação de questões aos representantes da edilidade.

A 2ª edição do ‘Crianças em ParticipAÇÃO’ foi estruturada em três momentos-chave, tendo começado em novembro do ano passado, com a comemoração do Dia Internacional dos Direitos da Criança no Parque de Sta. Catarina, com a realização de diferentes actividades lúdicas, com o objectivo de dar a conhecer e sensibilizar para os direitos dos mais novos. Seguiram-se sessões de informação junto das turmas integradas no projeto, sobre a estrutura e organização das instituições políticas, tendo a 2ª edição chegado ao fim com a realização de uma actividade de sensibilização e educação política no edifício da Câmara Municipal, com a participação do executivo.