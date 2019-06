Exame nacional de Matemática de 12.º ano foi “difícil”

Os estudantes do 12.º ano fizeram hoje a prova de Matemática A e os de 11.º testaram os conhecimentos de Matemática B ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

No final, os alunos do 11.º ano da Escola Secundária Francisco Franco disseram que a prova “foi acessível”, o mesmo já não aconteceu com os estudantes do 12.º ano que revelaram que o exame foi “difícil”.

Alexandre Camacho, do 11.º ano, disse que “havia uma parte mais fácil do que outra”, mas o exame, no geral, “foi acessível” e dá para “tirar positiva”.

Já Catarina Rodrigues, do 12.º ano, revelou que “haviam perguntas acessíveis, mas outras até pareciam que não fazia parte do programa”, sendo que, no geral, foi “um bocado difícil”.

Mesmo assim, a jovem considera que irá ter “nota positiva”.

A primeira fase dos exames finais de secundário ainda vai a meio, uma vez que até quinta-feira se realizam mais nove provas, como Desenho A; Biologia e Geologia; Inglês; Francês; Espanhol; Alemão; Geometria Descritiva A; Literatura Portuguesa; e Economia A.

Recorde-se que a segunda fase dos exames nacionais decorre entre 18 e 23 de Julho.