Estudantes preparam entrada no Ensino Secundário com visitas ao Liceu

A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) abre as portas aos alunos de 9.º ano de escolaridade que, no próximo ano lectivo, iniciam os seus estudos no Ensino Secundário.

A exemplo do que acontece nos anos anteriores, nove turmas do 9.º ano da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço visitaram esta manhã o Liceu, para conhecerem ‘in loco’ a sua dinâmica de funcionamento.

Estas visitas são organizadas pelos Serviços de Psicologias de ambas as Escolas, com o apoio do Conselho Executivo e da Coordenadora do 10.º ano da ESJM.

O objectivo da visita é que os alunos adquiram conhecimento e informação sobre a oferta formativa e as actividades extracurriculares que a Escola oferecerá no próximo ano lectivo, no 10.º ano de escolaridade.

A presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas, deu as boas vindas a estes estudantes e manifestou a abertura da instituição em “ajudar os alunos a definir o seu projecto de vida através da oferta educativa disponível”, também explanada pelos respectivos coordenadores. “A oferta extracurricular é também uma mais valia para os jovens que frequentam o Liceu, no sentido de os preparar para os desafios de uma cidadania consciente e activa”, vincou.

Estas visitas prosseguem nos dias: 23 de Abril (com 6 turmas de 9.º ano da Escola Básica 2/3 Ciclos Bartolomeu Perestrelo); 14 de Maio (7 turmas da Escola Básica 2/3 Horácio Bento de Gouveia) e 21 de Maio (mais 5 turmas da mesma).