Este domingo conte com céu limpo e temperaturas quase de Verão

Bom dia! Hoje, além de ser mais um dia de céu azul muito convidativo a usar roupa de Verão, convém também não esquecer os óculos de sol e o chapéu ou boné para proteger do (muito) sol que deverá predominar este domingo do mar à serra, tanto na costa Sul como na costa Norte e ainda em Porto Santo.

Tudo porque a previsão do estado do tempo no Arquipélago da Madeira é de “céu pouco nublado ou limpo” e com temperaturas do ar a atingir valores próximo das temperaturas de Verão. Para o Funchal, onde ao sol junta-se a quase ausência de vento (inferir a 15 km/h) a máxima esperada é de 24 graus centígrados, mais um em relação à temperatura prevista para Porto Santo (23.ºC). Contudo estes valores poderão vir a ser superados, sobretudo em cotas intermédias. Conte também com valores baixos da taxa de humidade relativa do ar e com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante sul, podendo soprar temporariamente forte (até 40 km/h) nas zonas montanhosas.

Neste dia também apetecível a ser passado no mar ou à beira deste, saiba que a temperatura da água do mar ronda os 19 graus e que na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste com 1 metro e a Norte ondas de Noroeste com 1 a 2 metros.

Na prática mais um dia de Verão em pleno Inverno!