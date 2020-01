“Estas instituições merecem todo o carinho da Assembleia Legislativa e do Governo Regional”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visitou, ontem, a Fundação de Nossa Senhora da Conceição do Funchal, dando seguimento a um ciclo de visitas às IPSS da Região, iniciado este ano. O projecto insere-se no âmbito da iniciativa ‘Parlamento mais Perto Social’ e visa fomentar a filosofia de proximidade defendida por José Manuel Rodrigues, na relação que quer manter com os cidadãos.

A Fundação, erigida no século XIX, em 1847, por José Silvestre Ribeiro, à data Governador Civil do Funchal, começou por ser um asilo de mendicidade e, depois, orfanato, mantendo até aos dias de hoje a sua missão de acolhimento de crianças desprotegidas.

O périplo do Presidente do parlamento madeirense pelas IPSS tem como objectivo conhecer de perto a realidade de cada contexto, auscultando dirigentes e todos quantos trabalham no terreno para, desta forma, tomar o pulso às suas necessidades mais prementes.

Recebido por José Manuel Rodrigues não poupou elogios ao trabalho “extraordinário” desenvolvido pela equipa da Fundação e a preponderância do papel que esta desempenha na salvaguardo do presente e do futuro de dezenas de crianças e jovens em risco, lembrando que “estas instituições merecem todo o carinho da Assembleia Legislativa da Madeira e do Governo Regional, porque a sociedade seria bem pior se estas não existissem.”

O Presidente sublinhou, ainda, a atenta actuação multidisciplinar, assente nos valores familiares e nos afectos, bem como o conjunto de valências deste abrigo centenário, que, além do regime de internato, contempla uma modalidade de externato, um infantário que recebe crianças de todos os estratos sociais, e, mais recentemente, uma residência universitária, frequentada, sobretudo, por estudantes de Erasmus, que abriu portas este ano.

José Manuel Rodrigues foi recebido pelo Presidente do Conselho de Administração da Fundação, José Francisco Fernandes Carreira, por Gina Granito, Vogal, e pela Diretora Executiva, Maria Celeste da Silva.