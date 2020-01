Estado investiu mais 29 milhões nos Açores. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Em 10 anos a Administração Central apenas inscreveu para a Madeira 5,7 milhões de euros, em investimentos directos. Para os Açores, no mesmo período, seguiram 36 milhões.

Médicos dentistas desesperam por carreira especial. Especialistas são contratados no continente a recibos verdes ou como técnicos de saúde na Região. Dos 206 clínicos no activo só 12 trabalham no serviço regional de saúde e apenas dois estão no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Para ler nesta edição.

Paróquia do Campanário compra capela por 400 mil. Imóvel do século XVII vai ser vendido com moradia anexa, que se encontra em ruinas. Outras das notícias em destaque.

Idoso arrisca 10 anos de cadeia. Abuso de álcool e de medicamentos e ainda ciúmes na origem de fogo posto na Quinta do Leme. Saiba os pormenores neste edição.

Fique ainda a saber que o Porto Moniz oferece aulas de português a lusodescendentes.