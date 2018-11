Estabelecimento prisional é exemplo de boas práticas ambientais

O Estabelecimento Prisional do Funchal recebeu hoje o Encontro concelhio da Entrega das Bandeiras Verdes às instituições / Escolas galardoadas pelo programa Eco-Escolas. Este Encontro foi uma organização conjunta entre o Estabelecimento Prisional do Funchal e da Câmara Municipal de Santa Cruz e reuniu 16 escolas e instituições.

O Estabelecimento Prisional do Funchal entrou no programa Eco-Escolas no ano letivo 2013/2014, sendo o primeiro e actualmente ainda único estabelecimento prisional do País a receber uma bandeira verde, galardão que volta a receber pelo quinto ano consecutivo e que atesta as boas práticas ambientais.

Élia Ascensão, vereadora na Câmara Municipal de Santa Cruz, realçou esta circunstância, manifestando orgulho no trabalho desenvolvido pelo EPF. Sublinhou, a propósito, ser um orgulho para a autarquia o pioneirismo daquela instituição que assim também se afirma como parceira numa área tão importante como é a do Ambiente.

A vereadora vincou que não é pelo facto das pessoas estarem privadas de liberdade que devem ficar afastadas daquelas que são as suas obrigações sociais e cívicas, pelo que a integração do EPF no Programa Eco-Escolas é a garantia de que aquele estabelecimento pratica uma verdadeira integração social.

Fernando Santos, director do EPF, felicitou reclusos, professores e funcionários pelo empenho no programa, que tem tido um saldo positivo.

Aliás, o trabalho desenvolvido foi também enaltecido pelo director regional da Educação e pela directora da DROTA. Todos foram unânimes em afirmar o carácter exemplar das boas práticas ambientais do Estabelecimento Prisional do Funchal, que ontem abrilhantou a cerimónia com a entrega de pinheiros bebés às escolas e instituições participantes, tendo concluído a cerimónia com uma visita à horta existente naquela instituição.